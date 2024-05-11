Bozüyük Belediye Başkanı Kuzey Kafkasya Kültür Derneği\'ni Ziyaret Etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine tebrik ve başarı ziyaretinde bulunan Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği dernek binasında Dernek Başkanı Oğuz Yavuz, Dernek Yönetimi ve Dernek Üyeleri ile bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin ilçemiz için önemli bir dernek olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Dernek Başkanı ve Yönetimine destekleri nedeniyle teşekkür etti. Gecede ayrıca gençler Kafkas Halk Oyunlarını sergilerken Başkan Bakkalcıoğlu'da gençlere eşlik etti. - BİLECİK