Bozüyük Belediye Başkanı Yeni Mahalle\'de Hemşehrileriyle Buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşlerine Yeni Mahalle ile devam etti, Pazaryerililer Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret ederek, Pazaryerili hemşehrileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Yeni Mahalle programı kapsamında yürüyüş öncesi buluşma noktası olan Şeyh Şamil Parkı önüne gelerek burada hemşehrileri ile buluştu. Şeyh Şamil Parkı önünden başlayan coşkulu yürüyüş, Pazaryerililer Derneği önünde sona erdi.

Yol boyunca sevgi gösterileri ile karşılanan, Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamladı.

Yürüyüşün sona erdiği Pazaryerililer Derneği önünde Başkan Bakkalcıoğlu, hemşehrilerine göstermiş oldukları ilgi ve destek nedeniyle teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının ardından Bozüyük Pazaryerililer Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Bakkalcıoğlu ziyarette, 5 yıllık görev süresi boyunca Bozüyük'te gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretinin sonunda, "Bu akşam bizleri güler yüzleri, sıcak ve samimi sohbetleriyle ağırlayan Pazaryerili hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri nedeni ile Bozüyük Pazaryerililer Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Celalettin Konuk'a, yönetim kurulu üyelerine ve kıymetli Pazaryerili hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşehrilerimizin güveniyle, desteğiyle kentimizin gelişimini sürdüreceğiz. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele …" dedi.