Bozüyük Belediyesi Durak Yıkama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Durak Yıkama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen durak yıkama çalışmaları BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonlarında devam ediyor. Durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken camları da temizleniyor.

13.06.2024 16:51
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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen durak yıkama çalışmaları BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonlarında devam ediyor.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları dahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çalışmalar dahilinde BOZTRAM istasyonları da Kurban Bayramı öncesinde yıkanarak temizleniyor ve daha hijyen bir hale getiriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Durak Yıkama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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