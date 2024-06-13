Bozüyük Belediyesi Durak Yıkama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen durak yıkama çalışmaları BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonlarında devam ediyor.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları dahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çalışmalar dahilinde BOZTRAM istasyonları da Kurban Bayramı öncesinde yıkanarak temizleniyor ve daha hijyen bir hale getiriliyor. - BİLECİK