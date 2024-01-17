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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine temel yangın eğitimi vererek, yangın konusunda bilinçlenmelerini sağladı. İtfaiye ekibi, öğrencilere yangın söndürme ekipmanlarını tanıttı ve yangından uzak durma konusunda uyarılarda bulundu.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi
17.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:31
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine temel yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından her yaştan ilçe sakinini afetlere ve yangınlara karşı bilinçlendirmek, eğitmek ve duyarlı hale getirmek amacıyla verilen eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda itfaiye ekibi, itfaiyenin faaliyetleri, yangın ve yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nu ziyaret etti.

İtfaiye ekibi, öğrencilere yangın konusunda gerekli temel bilgileri vererek, itfaiye araçlarını ve yangın söndürme ekipmanlarını tanıttı. Öğrencilere ayrıca yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi - Son Dakika
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