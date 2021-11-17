Üye Girişi
Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi

17.11.2021 18:16
Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığı'nda yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığı'nda yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda bir önceki toplantıda Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak 2022 yılı Performans Programı AK Partili Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilirken ardından 2022 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi konusu, 2022 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi konusu, 2022 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi konusu ve 2022 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konusu da yine AK Partili Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi
Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi
Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi
Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş 17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! 17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti 17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar 17:14 Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı 17:07 Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Son Dakika Haberleri
17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar         
18:07
Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu         
17:52
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor         
17:22
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 18:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement