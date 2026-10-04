Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla aynı sofrada buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla aynı sofrada buluştu.

Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Müdürü Emre Erdal'a iadeiziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Helvacı, onlarla birlikte yemek yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Helvacı, bir süre sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kaymakam Helvacı, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli konularda sohbet etti.