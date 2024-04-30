Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İş Arama Becerileri Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İş Arama Becerileri Programı Düzenlendi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İş Arama Becerileri Programı Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü tarafından düzenlenen programda, 12. sınıf öğrencilerine iş arama becerileri ve Cv hazırlama konularında bilgi verdi. Programda, Bilecik İş-Kur İş Kulübü Ekip Lideri Umut Altınkılıç tarafından iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

30.04.2024 10:41
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iş arama becerileri programı düzenlendi.

Okulun, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, "İş Hayatına Hazırlanıyorum" projesi çerçevesinde "İş arama Becerileri" ile "Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" konularında bilgi verildi. Bilecik İş-Kur İş Kulübü Ekip Lideri Umut Altınkılıç tarafından sunumu yapılan programda; iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, mülakat ile ilgili sorular ve işveren beklentileri gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Program, konuşmacılara katılım belgesi verilmesinin ardından son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İş Arama Becerileri Programı Düzenlendi - Son Dakika

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