Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor - Son Dakika
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Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Çetinkaya Köprüsü'nde gelin-damatlar uzun yıllardır dilek tutup suya taş atmadan düğün salonuna gitmiyor.

28.08.2024 23:27
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Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor

Gelinler köprüden geçmek için sırada bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Çetinkaya Köprüsü'nde gelin-damatlar uzun yıllardır dilek tutup suya taş atmadan düğün salonuna gitmiyor.

Çetinkaya Köprüsü'nden geçmek için sıraya giren gelin ve damatlar, köprüden geçerek dua edip taş atıyor. Gelin ve damadın köprüden geçerek dua edip dilek tutarak suya taş atma geleneği Samsun'un Bafra ilçesinde yıllardır devam ediyor.

Bafra'da evlenecek çiftler Çetinkaya Köprüsü'ne gelip köprüden geçerek dua edip dilek tuttular ve geleneklere göre suya taş attılar. Geleneği yaşatan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları genç çiftler Merve ve Turgut Çifti de dilek tutup Kızılırmak Nehri'ne taş atıp davul-zurnanın çaldığı "Köprüden geçti gelin" türküsü ile köprüden geçti. Dilek tutup Kızılırmak nehrine taş atan gelin adayı Merve Tüfekçidere, "Bafra'mızın geleneği olan bu adeti yaptığımız için mutluyum. Köprüden geçiyoruz, her genç kızın hayali, mutluyuz" dedi. Tokatlı polis memuru Turgut İşeri ise, "Bafra'ya damat olduk ve köprünün adetini yerine getirdik" diye konuştu.

Köprüden geçen çift, araç konvoyuyla düğün salonunun yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor - Son Dakika

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