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Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti - Son Dakika

Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti

07.12.2021 11:29
Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti

Her yıl on binlerce sokak hayvanına kucak açan Buca Belediyesi, Engelli Kedi Evi'nden sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı.

Her yıl on binlerce sokak hayvanına kucak açan Buca Belediyesi, Engelli Kedi Evi'nden sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı.

Son bir yılda 300 kediyi sahiplendiren Buca Belediyesi, Belediye Başkan Erhan Kılıç'ın talimatıyla örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Engelli Kedi Evi'nde konaklayan engelli kedileri yeni yuvalarına kavuşturabilmek için harekete geçti. Engelli Kedi Evi'nden kedi sahiplenen vatandaşlar, kedilerinin ömür boyu sağlık hizmetlerini Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak alacak. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Müdürlüğü ekibi ile yaklaşık 20 engelli çocuk ve aileleri merkezi ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Buca Engelli Kedi Evi, özel donanımıyla can dostlara 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Sokaklarda yaşanan kaza, şiddet, yaralama ve diğer nedenlerle engelli kalan 70 engelli kediye merkezde özel bakım sağlanıyor. Yaşadıkları travmadan kurtulabilmeleri için uzman personel eşliğinde özel ilgi gösterilen kedilerin 7 gün 24 saat boyunca bakım, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçları da merkezde eksiksiz karşılanıyor. - İZMİR

Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti
Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti

Sokak Hayvanları, Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca'da sahiplenilen engelli kedilere ömür boyu sağlık hizmeti - Son Dakika
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