Bucak'ta Denetimli Serbestlik Projesi: Ücretsiz Tıraş Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bucak'ta Denetimli Serbestlik Projesi: Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Bucak\'ta Denetimli Serbestlik Projesi: Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Burdur'un Bucak ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde evinden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti sunması, toplumun takdirini topladı. Projenin, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiği belirtiliyor.

02.05.2025 17:20  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişilerin sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışma vatandaşların takdirini topladı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti veriyor.

Proje kapsamında belirlenen vatandaşların evlerine giden yükümlüler, kişisel bakım hizmeti sunarak hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, verilen hizmetin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Yetkililer, bu tür çalışmaların toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiğini belirterek uygulamanın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda da sürdürüleceğini ifade etti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Sağlık, Burdur, Yerel, Yaşam, Bucak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bucak'ta Denetimli Serbestlik Projesi: Ücretsiz Tıraş Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:34:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bucak'ta Denetimli Serbestlik Projesi: Ücretsiz Tıraş Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.