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Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor - Son Dakika

Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor

29.09.2021 07:58
Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor, System.String[]

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki tapu sorununun Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimleriyle çözüme kavuşmasının ardından, vatandaşlar tapularına kavuşmaya devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki tapu sorununun Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimleriyle çözüme kavuşmasının ardından, vatandaşlar tapularına kavuşmaya devam ediyor.

Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde yaşanan tapu sorunu, Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimlerinin ardından çözüme kavuşturuldu. Tapu sorunun ortadan kalkmasının ardından mahalle sakinleri de tapularına bir bir kavuşuyor. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, mahalle sakinlerinin tapularını teslim etti. Buharkentli vatandaşlar tapularına tek tek kavuşurken son tapu devri de Aziz Daş ve Osman Çakmak'a yapıldı.

Vatandaşların tapularını teslim eden Başkan Erol; "Belediyeye ait olan bu arazilerin tapusunu tek tek vatandaşlarımıza vereceğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyeti çözeceğimizin sözünü verdik. İki yıldır bu konu üzerinde çalıştık. Bu süreçte gerekli ölçümler yapıldı. Yaklaşık 100 yıllık olan Kızıldere Mahallemizin sorununu çözerek tapuları vatandaşlarımıza tüm hızıyla teslim etmeye devam ediyoruz. Kızıldere Mahallemizin yapılan parselasyona göre son olarak 56'ıncı tapu devri Osman Çakmak ağabeyimize, 57'nci tapu devri ise Aziz Daş ağabeyimize yapılmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun. Devir işlemlerimiz devam etmektedir" dedi. - AYDIN

Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor
Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor

Mehmet Erol, Buharkent, Kızıldere, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkentli vatandaşlar tapularına kavuşuyor - Son Dakika


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