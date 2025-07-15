Bulanık\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler, Bulanık Merkez Camii'nde öğle namazından önce şehitler için verilen Mevlid-i Şerif programıyla başladı. Programın ardından namaz çıkışında Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından cami cemaatine tavuk pilav ve ayran ikram edildi. Buradaki programın devamında Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki heyetle Rüstemgedik beldesine giderek şehit Abdulcebar Akçay ve Nametullah Suni'nin mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Şehitlerin ailesini de ziyaret eden Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, "Sizler en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Devletimiz her zaman yanınızda. Sadece böyle özel günlerde değil, ne zaman bir ihtiyacınız olursa bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Şehit Akçay'ın annesi ise "Oğlum vatan için şehit oldu, onunla gurur duyuyoruz ama acısı yüreğimizde hep taze. Sizlerin ziyareti bize moral oldu. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Kaymakam Koşansu, annenin ellerini tutarak, "Sizlerin sabrı bizlere güç veriyor. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Biz de sizlerin bir evladıyız, her zaman kapımız ve gönlümüz sizlere açıktır" diye konuştu. - MUŞ