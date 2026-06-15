Burdur\'da Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı

Burdur'da Jandarma Teşkilatının 187'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Kıdemli Mehmet Balcı tarafından çelenk sunumunun ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi okundu. Törende konuşan Albay Balcı, "Bugün Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci yılını kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Jandarma vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu denetiminin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Yarışmalarda derece giren öğrencilere ödül takdimi sonrası stantlar gezildi. Program fotoğraf çekiminin ardından jandarma araçları tarafından oluşturulan konvoyla son buldu. - BURDUR