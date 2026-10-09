Burdur'da KYK yurdunda rahatsızlanan 52 kişiden 30'u taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da KYK yurdunda rahatsızlanan 52 kişiden 30'u taburcu edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur\'da KYK yurdunda rahatsızlanan 52 kişiden 30\'u taburcu edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda rahatsızlanan öğrencilerin ardından 52 kişi hastaneye başvurdu. Valilik, 30 kişinin taburcu edildiğini, 9'unun tedbir amaçlı yatırıldığını, 9'unun tedavisinin sürdüğünü, adli-idari incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da Safahat KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle rahatsızlanmasının ardından 52 kişi hastaneye başvurdu. Burdur Valiliği, hastaneye başvuran 30 kişinin taburcu edildiğini, 9 kişinin tedbir amaçlı servise yatırıldığını, 9 kişinin ise tedavi ve takiplerinin sürdüğünü, konu ile ilgili adli ve idari incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler, 7 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayeti ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans talep etti. Burdur Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez İlçe Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdunda barınan, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00'de bulantı, kusma şikayetleri başlayan öğrenciler için 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans talebinde bulunulmuştur. Genel durumu iyi olan öğrencilerin ilk değerlendirmeleri yerinde yapılmış ve semptomatik tedavileri uygulanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında erken uyarı sisteminde de gastroenterit vaka sayılarında artış olması nedeniyle; Gıda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Safahat Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinden yemek numuneleri alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için su numuneleri alınmıştır. 8 Ekim 2026 tarihi saat 19.30 itibarıyla Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine bulantı, kusma, ishal gibi şikayetler ile toplam 52 kişi başvurmuş, 30 kişinin tedavileri düzenlenerek taburcu edilmiştir. Başvuru yapan hastalardan tedbir amaçlı 9 kişinin servise yatışı yapılmış, 9 kişinin tedavi ve takipleri devam etmektedir. Tüm hastaların genel durumları iyi olup konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
Kredi Yurtlar KurumuGüvenlikBurdurGüncelSağlıkYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
14:10
Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atan 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atan 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da KYK yurdunda rahatsızlanan 52 kişiden 30'u taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei