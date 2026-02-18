Burhaniye'de Gezen Tavuk Kümesi İlgisi Artıyor - Son Dakika
Burhaniye'de Gezen Tavuk Kümesi İlgisi Artıyor

18.02.2026 09:36
Bakkal Mustafa Zeybek, gezen tavuk yumurtasına olan talep nedeniyle kümes yapmaya başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gezen tavuk yumurtasına olan ilgi her geçen gün artarken, bakkallık yapan Mustafa Zeybek de gezen tavuk kümesi yaptı. Kümeslerin ilgi gördüğünü belirten 45 yaşındaki Zeybek, vatandaşların kümesleri sevdiğini söyledi.

Ayvalık'ın Bağyüzü köyünde 20 yıldan beri bakkallık yapan 3 çocuk babası Mustafa Zeybek, çocuklarını okutmak için Burhaniye'ye taşınırken, Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tavuk kümesi yapmaya başladı. Kümeslerin altına tekerlek takan Zeybek, çevresindeki dostları için üretime başladı. Ağaç işlerine merakı olduğunu kaydeden Mustafa Zeybek, kümes yapımının kendisi için meslek haline geldiğini söyledi. Gezen kümes yaptıran emlak danışmanı Ali Benderli de kümesi bahçenin neresi müsait olursa oraya taşıdığını söyledi.

Hobi olarak bu işe başladığını kaydeden Mustafa Zeybek, "Ayvalık Bağyüzü'nde dükkanım, tekel bayim var. Babam dükkanda duruyor. Ben buraya çocuklarımı okutmak için geldim. Böyle bunlara merak sardım. Şu anda bu benim için bir meslek oldu artık. Hobi olarak yapıyordum. Geçim kaynağı gibi bir şey oldu bana. O şekilde hobi amaçlı ben bunları sevdiğim için yapıyorum. Elimden geliyor yani. Bu şekilde güzel oluyor. İnsanlar da beğeniyor" dedi.

Gezen tavuk kümesi yaptırdığını kaydeden emlak danışmanı Ali Benderli ise, "Gezen tavuk yumurtasını seviyorum. Bu kümesi yaptırdım. Bahçenin neresi müsaitse orada dolaştırıyorum. Çok güzel. 7 tavuğum bir horozum var. Her gün 6-7 yumurta alıyorum. Çok memnunum. Gezen tavuk yumurtası hoşuma gidiyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mustafa Zeybek, Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

