Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor

24.08.2022 13:15
Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyumcu Mahallesinde aşevi yapılması için protokol imzaları atıldı.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyumcu Mahallesinde aşevi yapılması için protokol imzaları atıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Kuyumcu mahallesine aşevi yapılması için bağışçı Kamil Daş ile protokol imzaladı.

Yaklaşık bin 100 m2 alan üzerine yapılacak aşevinin ismi de Protokole göre "Burhaniye Belediyesi Kamil Daş Aşevi" olarak belirlendi. Geçen ay alınan meclis kararıyla birlikte bağışçının aşevi için bağışta bulunmasının sonrasında Burhaniye Belediyesinde karşılıklı protokoller imzalandı. Aşevi binasının yanı sıra 2 adet fırın açık oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir bina görünümünde olacak aşevinin önümüzdeki ay yapımına başlanarak yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kuyumcu Mahallesi muhtarı Tahsin Özdemir'inde bulunduğu protokol imza töreni sonrası konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kuyumcu mahallemize bağışçımız Kamil Daş ile birlikte böyle güzel bir projeyi kazandırmaktan çok mutluyuz. Sayın Daş'a önce Kuyumcu mahallesi, sonra Burhaniyeliler olarak teşekkür ediyorum" dedi - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Burhaniye Kuyumcu Mahallesi'ne Yapılacak Aşevi İçin İmzalar Atıldı Burhaniye Kuyumcu Mahallesi'ne Yapılacak Aşevi İçin İmzalar Atıldı
Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement