Burkina Faso'da askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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Burkina Faso'da askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı

Burkina Faso'da gerçekleştirilen darbenin ardından askeri cunta tarafından yönetilen ülkede, ulusal diyalog görüşmelerinde varılan anlaşma çerçevesinde askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı. Geçiş süreci 2 Temmuz 2024'ten itibaren 60 ay olarak belirlendi ve darbeyi gerçekleştiren İbrahim Traore, geçiş döneminin sonunda yapılacak seçimde aday olabilecek.

26.05.2024 11:19
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Burkina Faso'da dün başlayan ulusal diyalog görüşmelerinde askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Burkina Faso'da 2022 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından yönetimi askeri cunta ele geçirmişti. Darbenin ardından geçiş hükümetinin kurulduğu Burkina Faso'da son durumu ele almak ve sivil yönetime geçişi görüşmek üzere iki günlük ulusal diyalog görüşmeleri dün gerçekleştirildi. Ülkede, ulusal diyalog görüşmelerinde varılan anlaşma çerçevesinde askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı. Ulusal Diyalog Süreci Organizasyon Komitesi Başkanı Albay Moussa Diallo görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Geçiş süreci 2 Temmuz 2024'ten itibaren 60 ay olarak belirlendi" dedi. Diallo, darbeyi gerçekleştiren ve geçiş Hükümetinin Devlet Başkanı olan İbrahim Traore, geçiş döneminin sonunda yapılacak seçimde aday olabilecek.

Tüzük kabul edildi

Ulusal Diyalog Süreci Organizasyon Komitesi, dün başlayan görüşmeler neticesinde, Traore'yi Devlet Başkan olarak atayan ve bir hükümet ile bir yasama meclisi kurulmasını öngören tüzüğü kabul etti. Dün kabul edilen yeni tüzük çerçevesinde geleneksel partilerin üyelerine mecliste sandalye tahsis etmek için artık kota kullanılmayacak. Bunun yerine "vatanseverlik" milletvekili seçiminde tek kriter olarak kabul edilecek. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İHA

Burkina Faso, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burkina Faso'da askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı - Son Dakika

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