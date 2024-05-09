Büro Memur-Sen, kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büro Memur-Sen, kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı

Büro Memur-Sen, bazı bakanlıklarda sakal bırakılmasını yasaklayan, bıyık ve favori boyu belirleyen kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı. Dava, 27 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bakanlıkların taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği'nin bazı bölümlerinin tedbiren yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesi istemiyle açıldı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yönetmeliğin kanunlara aykırı olduğunu belirterek, dava açtıklarını ve yönetmeliğin iptal edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

09.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memur-Sen, bazı bakanlıklarda sakal bırakılmasını yasaklayan, bıyık ve favori boyu belirleyen kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı. Dava, 27 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bakanlıkların taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği'nin bazı bölümlerinin tedbiren yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesi istemiyle açıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda kılık kıyafet özgürlüğü ve başörtüsü serbestliği için atılan adımların yönetmelikle önünün kesildiğini, yönetmelikte yer alan bazı hususların ise kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

Dava açtıkları maddelerden personelin kolye ve küpe takmaması, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzeri kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanması, saç ve favori uzunluğu, bıyık boyu, günlük sakal tıraşı mecburiyeti ve sakal bırakılmasının yasaklanması gibi maddeler olduğunu söyleyen Yazgan, "Yürürlükteki kanunlara da aykırılık içeren söz konusu yönetmeliğin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması müteakiben de iptali istemiyle dava açtık. Türkiye'yi özgürleştirmeye çalışırken, halen kılık kıyafete, kolyeye, küpeye, bıyık boyuna, sakala takılmayı anlamakta zorlanıyoruz. Kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılması için imza toplayan, bu özgürlüğün yolunu açan sendika ve konfederasyon olarak bürokratların geçmişin yasaklarına özlem duyarak böyle adımlar atmasını kabul etmiyoruz. İnanıyorum ki söz konusu yasakçı yönetmelik yargımız tarafından da iptal edilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen, kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 CHP Milletvekili arıcı kıyafetiyle mecliste konuşma yaptı CHP Milletvekili arıcı kıyafetiyle mecliste konuşma yaptı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Büro Memur-Sen, kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement