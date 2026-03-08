Başkan Bozbey, İzniklilerle buluştu - Son Dakika
Başkan Bozbey, İzniklilerle buluştu

Başkan Bozbey, İzniklilerle buluştu
08.03.2026 14:24  Güncelleme: 14:26
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iftar programında İzniklilerle bir araya gelerek, halkın ve esnafın sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini tartıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında İzniklilerle buluşan Başkan Mustafa Bozbey, halkın ve esnafın önerilerini dinleyerek çözüm yollarını konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenlediği iftar programıyla İznik ilçesinde de hissettirdi. İznik Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen gönül sofrasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İzniklilerle kardeşlik sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 17 ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, 14 noktada iftariyelik dağıtarak, 4 sabit iftar noktasında yemek ikram ederek Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey,

Bursa'ya ve İznik'e hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gece gündüz çalışarak yaşanan sorunları en aza indirmek için mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "İznik'in her bir konusunu dert ediniyoruz. Projeler geliştiriyoruz. Gece gündüz demeden halkımız için çalışıyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar programının ardından İznik'deki taksici esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyip çözüm yollarını konuşan Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından İznik Yeşil Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Politika, İftar, Yerel, Son Dakika

Başkan Bozbey, İzniklilerle buluştu

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
