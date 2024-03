Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kadın Parkı\'nda Fidan Dikimi Etkinliği Düzenledi

Yerel

Bursa'da gerçekleştirilen uygulamalar, proje ve desteklerle kadınların hayatını kolaylaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de önemli bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı'nda oluşturulan Kadın Parkı'nda yüzlerce kadın kendi isminin olduğu Bursa'nın ve baharın simgesi Erguvan fidanlarını toprakla buluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ağaç dikimi etkinliği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa'nın, bu güzel ülkenin geçmişteki gücünün ve gelecekte ki teminatının kadınlar olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi 'Mutlu Kadın, Mutlu Aile ve Mutlu Şehir' temasıyla yürütmeye çalışıyoruz. Zira kadın mutlu olursa ailenin, aile mutlu olursa da bütün şehrin ve ülkenin mutlu olacağına inanıyoruz" dedi. 'Kadınız Biz' uygulamasını cep telefonuna indiren kadınlara, Türkiye'nin ilk, isme özel Kadın Parkı'nın oluşturulacağının önceden müjdesini veren Başkan Alinur Aktaş, "Bugünde Hüdavendigar Parkı'nda 300 kadının ismini taşıyan, kendi isimlerinin yazılı olduğu birer ağacı olacak. Yani artık her birinizin dikili bir ağacı olacak. Bu ağaçları da kadınlar bizzat kendi elleri ve sevgisiyle dikecek, can suyunu verecek" şeklinde konuştu. Kadınların bir ağaç kadar köklü, bir erguvan kadar özel olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Sevgisiyle, cesaretiyle ilham veren, her karanlıkta bir umut ışığı bulmayı başarabilen kahramanlarımızdır, kadınlar. Cefakar annelerimiz, vefakar kız kardeşlerimiz ve tüm kadınlar, hürmetin ve sevginin en büyüğüne layıktır. Kadın var olduğu sürece hayat daha da güzelleşiyor, daha da bir anlam kazanıyor. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Aktaş konuşmasının ardından etkinliğe beraberinde katılan Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte, oluşturulan Kadın Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Program sonunda günün anısına kadınlara erguvan kolonyası ve sukulent bitkileri de hediye edildi. - BURSA