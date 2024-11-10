Bursa'da Atatürk Heykeli Törenle Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Atatürk Heykeli Törenle Açıldı

Bursa\'da Atatürk Heykeli Törenle Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümünde Kent Meydanı'nda yeni bir Atatürk heykelini törenle açtı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

10.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:13
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak adına kente kazandırılan 'Atatürk Heykeli', ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kent Meydanı'nda törenle açıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da törenlerle anıldı. Bursa Valiliği tarafından Heykel'de düzenlenen anma programı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'na ait çelenklerin Atatürk Heykeli'ne sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte Bursa'da hayat iki dakikalığına tamamen durdu. Vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, bazı vatandaşlar da törene cam ve balkonlarından eşlik etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan 'Sonsuzluğun Öyküsü-Mustafa Kemal Atatürk' sergisini gezdi. Atatürk'ün Bursa gezilerinde çekilen fotoğraflarının da yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü. Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri, daha sonra Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Atatürk Oratoryosu' ve dramatize gösteriyi izledi. Öte yandan Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Hanlar Bölgesi'nde mini bir konser verildi. BURULAŞ tarafından hazırlanan 'Sonsuzluğu Atamızdan Öğrendik" fotoğraf sergisi ise Merinos İstasyonu'nda açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak adına kente kazandırılan 'Atatürk Heykeli' de Kent Meydanı'nda törenle açıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Tören alanında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik de hazırlandı. Büyük bir panoya boyayla parmak basan Bursalılar tarafından Atatürk ve Türk Bayrağı silueti oluşturuldu. Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri de panoya parmak basarak eserin oluşmasına katkıda bulundu.

"Heykel, duruşumuzun ve kararlılığımızın göstergesidir"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet'in değerleri ve miras bıraktığı aydınlık yolda kararlılıkla yürüyen herkesle birlikte andıklarını söyledi. Açılışı yapılan Atatürk Heykeli'nin çelik sanatçısı ve heykeltraş Rıdvan Sevim ve ekibi tarafından kademeli lineer teknikle çelikten yapıldığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Ata'mızın mirasına olan sadakatimizin kalıcı bir sembolü olarak Kent Meydanı'nda yükselen heykel, duruşumuzun ve kararlılığımızın da göstergesidir. Kent Meydanı, Ata'mızın izinin olmadığı bir alandı. Onun için özellikle bu heykeli buraya koymamızın ana amacı, Ata'mızın izinin olmasını sağlamaktı. Bu meydanda yükselen heykel, duruşumuzun ve kararlılığımızın da göstergesidir. Atatürk'ün sanat ve sanatçının toplumdaki önemini vurgularken söylediği şu sözleri, her zaman aklımızda tutmalıyız, 'Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz'" dedi.

"Cumhuriyet'in değerlerini yücelteceğiz"

Ata'mızın 86. ölüm yıl dönümünde yalnızca ona duyulan sevgiyle değil, öğretileriyle de ayakta durmak gerektiğini belirten Başkan Bozbey, Atatürk'ün, yüzü aydınlığa dönük bir halkın özgürlük destanı olduğunu ifade etti. O'nun ardından yürümenin, omuz omuza, kardeşçe, sanata ve bilime tutunarak yükselmek demek olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Ata'mız gençleri bu ülkenin umudu olarak görüyordu. Her gün buradan geçerken, Ata'mızın size olan güvenini hatırlayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bursa'yı güçlü bir Cumhuriyet kenti yapma yolunda adımlar atarken en büyük desteğimiz, sizlerin azmi ve kararlılığı olacak. Sizler bu yolda daima ileriye, aydınlığa yürüyen birer meşale olacaksınız. Halkımız; özgürlüğümüz, sanat ve bilim için O'nun izinde dimdik ayakta kalacak, Cumhuriyet'in değerlerini yücelteceğiz. Ata'mızın izinde, umut dolu yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Bu anlamlı eseri kentimize kazandırmamıza vesile olan heykeltraş Rıdvan Sevim başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ata'mızı derin bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve beraberindekiler tarafından Atatürk Heykeli'ne karanfil bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Atatürk Heykeli Törenle Açıldı - Son Dakika

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