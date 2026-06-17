Bursa'da Bakan Tekin ile Eğitim Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Bakan Tekin ile Eğitim Sorunları Görüşüldü

17.06.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş Başkanı Rona, Bakan Tekin'e Bursa'daki okulların depreme dayanıklılığı ve öğretmen sorunlarını aktardı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, koruma polislerinin engellemelerine rağmen Bursa ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Bursa'daki okulların deprem dayanıklılığı ile ilgili kaygımızı, bu konuyla ilgili bilgi edinme başvurumuzun reddedilmesini, sonrasında bunu dava edişimizi ve davayı kazanmamıza rağmen mahkeme kararının Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmaması konularını aktardım" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyareti sırasında Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Bakan Tekin'e seslenerek, görüşmek istediğini bildirdi. Bu sırada koruma polisleri Rona'yı engellemeye çalıştı. Polislerin engellemesine rağmen görüşme talebini dile getiren Rona, Bakan Tekin ile görüştürülmedi.

Tekin'in Bursa Valiliği'ndeki programının ardından ziyaret edeceği Hamidiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen Şube Başkan Rona, Bakan Tekin ile görüşme isteğini yineledi. Burada da polisin engellemesiyle karşılaşan Rona, bir süre sonra Bakan Tekin ile görüştürüldü.

"KENTTEKİ OKULLARIN DEPREME DAYANIKLIĞIYLA İLGİLİ KAYGILARIMIZI ANLATTIK"

Rona, Bakan Tekin ile yaptığı görüşmeyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bakan Tekin'e kentteki okulların sorunlarını aktardığını söyleyen Rona, "Öncelikle Bursa'nın okulların deprem dayanıklılığı ile ilgili kaygımızı, bu konudaki bilgi edinme başvurumuzu, başvurumuzun reddedilmesini, sonrasında bunu dava edişimizi ve davayı kazanmamıza rağmen mahkeme kararının Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmadığını ve dolayısıyla tüm bu gelişmelerin Bursa'daki okulların deprem dayanıklılığı konusundaki kaygılarımızı arttırdığını ifade ettik. Sayın Vali ve Sayın Bakan bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade ettiler. Ancak tabii hala mahkeme kararının uygulanmaması ve kamuoyuna güven verici açıklamaların yapılmayışı Bursa'daki okulların depreme karşı dayanıklılığı konusundaki kaygılarımızı devam ettiriyor" dedi.

"ÖĞRETMENLERE AŞIRI YÜK YÜKLEDİĞİNİ İLLETİK"

Öğretmenlerin artan iş yüküyle ilgili yaşanan sorunları Bakan Tekin'e anlattığını dile getiren Rona, "Son dönemde öğretmenlere asıl işlerini yapmalarını engelleyeceği çokça angarya yük yüklendiğini, bunlardan en çok zaman alıcı ve öğretmenlerin mesleki verimini düşüren gelişim raporları doldurulması konusunu görüştük. Bunun yapılabilir olmadığını, öğretmenlere aşırı yük yüklediğini, kimi öğretmen arkadaşlarımızın 300-400 öğrenciye kadar gelişim raporu doldurmak zorunda kaldığını, gelişim raporlarının her bir öğrenci için sayfalar dolusu olduğunu ve zaman açısından bunun sağlıklı bir şekilde işletilmesinin imkansız olduğunu, gelişim raporları uygulamasının kaldırılması talebimizi ilettik. Sayın Bakan bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmayı kaldırmak yerine kısaltacaklarını ifade ettiler. Biz de sendika olarak gelişim raporlarını doldurmama eylemimize devam ediyoruz. Son olarak da Bakan'a 29-30 Haziran'da öğretmenlerin mesleki çalışmalarının çevrim içi yapılmasıyla ilgili sahadan gelen talepleri ilettik ve Bakan da 29-30 Haziran'da yapılacak mesleki çalışmaların çevrim içi olacağını, yüz yüze olmayacağını ilk defa orada bize açıkladı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Eğitim, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Bakan Tekin ile Eğitim Sorunları Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:24:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Bakan Tekin ile Eğitim Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.