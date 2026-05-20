Bursa'da Bayram Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Bayram Denetimleri Sıklaştı

20.05.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi denetimlerde 6 günde 3,5 milyon TL ceza kesildi.

BURSA Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve hali ile şehirler arası otobüs terminalinde denetimlerini sıklaştırdı. Kontrollerde ürün fiyatları, stok durumu ve bilet tarifeleri incelenirken, 6 günde yapılan denetimlerde aykırılık tespit edilen işletmelere 3 milyon 500 bin TL ceza uygulandı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve halleri ile şehirler arası terminallerde denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde maliye denetim personeli, hal zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerde bulunan ürün miktarları ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok verilerinin uyumu kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin künyeleri sorgulanarak hale girişleri ile alış ve satış fiyatları incelendi. Şehirler arası terminalde yapılan denetimlerde de otobüs firmalarının bilet fiyat tarifeleri kontrol edildi.

5 AYDA 43 MİLYON TL CEZA

Bursa genelinde yıl başından bu yana yaklaşık 2 bin 600 işletmede 700 bin ürün denetlenirken; market, kafe, restoran, fırın, pastane ve halde faaliyet gösteren işletmelere toplamda yaklaşık 43 milyon lira para cezası uygulandı.

'6 GÜNDE 3 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA UYGULADIK'

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, piyasa denetimlerini düzenli olarak yaptıklarını belirterek, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak piyasa denetimlerini Sayın Bakanımızın talimatlarıyla sürekli yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle denetimlerimizi arttırdık. Denetimleri genellikle yaş sebze ve meyve hali ile yolcu sirkülasyonunun artması sebebiyle otogarlarda ve terminallerde yapıyoruz. Aynı zamanda marketlerde, fırınlarda, kafelerde ve diğer işletmelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Sene başından bugüne 39 milyon 500 bin lira ceza uygulamıştık. Bu son 6 gün içerisinde 3 milyon 500 bin lira aykırı davranan işletmelere para cezası uygulanmış olup, toplamda sene başından bu yana 43 milyon lira para cezası uygulamış vaziyetteyiz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Bayram Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Bayram Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.