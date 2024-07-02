Bursa'da Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçı toplu olarak izlenmeyecek

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Bursa'da şehrin farklı noktalarında kurulması planlanan dev ekranlarda izlenmesi planlanan Euro 2024 Türkiye- Avusturya maçı Türkiye'de yaşanan gelişmelerden dolayı toplu olarak izlenmeyecek.

Bursa ve ilçelerinde Türkiye'de yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye A Milli Futbol Takımının Avusturya maçı toplu olarak izlenemeyecek. Önceki maçlar Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kurduğu dev ekranlarla şehrin farklı noktalarında izlenmişti. Birkaç gündür yaşanan gelişmeler neticesinde Osmangazi Belediyesi ve İnegöl Belediyesi dev ekran kurulumunun iptal ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Kent Meydanı, Millet Mahallesi, Orhaneli Terminali, Mudanya Plajı ve Hüdavendigar Kent Parkı'nda ekranlar kurulmayacak. - BURSA