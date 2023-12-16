Bursa\'da Filistin\'e destek programı engellendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ilkokulda 'İnsan Hakları ve Demokrasi Günü' çerçevesinde Filistin'de yaşanan hak ihlallerine vurgu yapan şiir ve konuşmalara yer verildiği için programın icra edilmesi engellendi.

İddiaya göre Karacabey Atatürk İlkokulu'nda okul idaresi tarafından 4/C sınıfı öğretmeni Burhan Gündoğdu'ya 'İnsan Hakları ve Demokrasi Günü'nde bir program tertipleme görevi verildi. Öğrencileriyle etkinliği hazırlayan öğretmen Burhan Gündoğdu, Sezai Karakoç'un da aralarında bulunduğu şair ve yazarların eserlerinden oluşan sunumun yanı sıra öldürülen çocukları temsilen alana oyuncakların bırakıldığı bir gösteri organize etti. Ancak, okul idaresi icra edilecek programın bu içeriğine karşı çıkarak engelleme girişiminde bulundu. İdarenin karşı çıkmasına rağmen planlandığı şekliyle okul bahçesinde gerçekleştirilen programa izleyici olarak velilerin girişine izin verilmezken, diğer öğretmen ve öğrencilerin de programa izleyici olarak katılması engellendi.

Okul bahçesinde öğrenciler şiirlerini boş alana okumak zorunda kalırken, veliler bu duruma tepki gösterdi. - BURSA