Bursa'da Geleneksel Sahur Programı

15.03.2026 12:42
Bursa Ticaret Borsası, kentin protokolünü sahurda buluşturarak Ramazan'ın önemini vurguladı.

BURSA Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak düzenlenen sahur programında kent protokolü bir araya geldi. Programda konuşan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Bu gece bir arada olmak, Ramazan'ın getirdiği kardeşlik ve birlik duygusunu hep birlikte hissetmemize vesile oluyor" dedi.

Bursa Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel sahur programı, kent protokolünü aynı sofrada buluşturdu. Programa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı. Programın açılışında konuşan, Matlı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın farklı kesimlerinden temsilcilerle aynı sofrada buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

'AYNI SOFRADA BULUŞMAK BİZLER İÇİN ÇOK ANLAMLIDIR'

Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel bir zaman olduğunu belirten Matlı, şehir yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın, Bursa'nın sahip olduğu dayanışma kültürünü de güçlendirdiğini söyledi. Konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine de değinen Matlı, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel bir zamandır. Bu güzel ayda şehrimizin değerli yöneticileri, iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla aynı sofrada buluşmak bizler için çok anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Programa katılanlara teşekkür eden Matlı, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını temenni ederek, yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

-Haber-kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: DHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:09
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
