Bursa'da Geleneksel Sahur Programı

BURSA Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak düzenlenen sahur programında kent protokolü bir araya geldi. Programda konuşan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Bu gece bir arada olmak, Ramazan'ın getirdiği kardeşlik ve birlik duygusunu hep birlikte hissetmemize vesile oluyor" dedi.

Bursa Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel sahur programı, kent protokolünü aynı sofrada buluşturdu. Programa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı. Programın açılışında konuşan, Matlı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın farklı kesimlerinden temsilcilerle aynı sofrada buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

'AYNI SOFRADA BULUŞMAK BİZLER İÇİN ÇOK ANLAMLIDIR'

Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel bir zaman olduğunu belirten Matlı, şehir yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın, Bursa'nın sahip olduğu dayanışma kültürünü de güçlendirdiğini söyledi. Konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine de değinen Matlı, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel bir zamandır. Bu güzel ayda şehrimizin değerli yöneticileri, iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla aynı sofrada buluşmak bizler için çok anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Programa katılanlara teşekkür eden Matlı, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını temenni ederek, yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

