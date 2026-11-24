Bursa'da iki ilçede yapılacak çalışmalar nedeniyle 9 saatlik su kesintisi yaşanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisine gidilecek. Bu çerçevede, her iki ilçenin Karapınar Mahallesi Aktaştepe mevkii ve çevresinde 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları gerektiğini bildirdi.