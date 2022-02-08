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Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

08.02.2022 14:29

- Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.

- Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

BURSA - Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.

Hava sıcaklığının düşmesi ve dün geceden beri devam eden sağanak yağmurun yanı sıra, yer yer sis de etkili oluyor. Yenişehir - İznik ilçeleri ve Bursa yolunda sis görüş mesafesini neredeyse kapattı. Bursa'da hava sıcaklığı 6 derece ölçülürken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor
Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor
Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

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Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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