Bursa'nın en ilginç tostçusu: 15 tost yiyenden para almıyor, altın veriyor - Son Dakika
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Bursa'nın en ilginç tostçusu: 15 tost yiyenden para almıyor, altın veriyor

21.05.2022 11:08

Bursa'da bir büfe sahibi; yaptığı kampanyayla 13 ve 15 tost yiyenden ücret almıyor üstüne altın hediye ediyor. Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz'ı 5 ay önce başlattığı kampanya büyük ilgi görüyor.

Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz, 5 ay önce kampanya düzenledi. Bir oturuşta 13 adet tost yiyene gram altın 15 adet yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor.

Bu büfede 13 ya da 15 tane tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor

SAYIYI TUTTURAMAYAN YEDİĞİNİN ÜCRETİNİ ÖDÜYOR

13 ve 15 adet yiyemeyenden ise kaç adet tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Bu büfede 13 ya da 15 tane tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor

"GÜNDE 5 KİŞİ KAMPANYAYA KATILIYOR"

Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Taahhüt ettiği tostu yiyemeyenden kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyor. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.f

Bu büfede 13 ya da 15 tane tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor

"TOSTLARI YERSEK ALTINLARI ALACAĞIZ"

Kampanyaya katılan vatandaşlar "Buraya 13 ve 15 tane tost yemeye geldik. Tostları yersek altınları alacağız" şeklinde konuştular.

Bu büfede 13 ya da 15 tane tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

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