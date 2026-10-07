BUSKİ, Orhangazi'de 8 Ekim'de 09.00-18.00 arası su kesintisi uygulayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy Mahallesi, Çalılık Mevkii, Gölpark Villaları Mevkii ve O37 Avm ve civarında 08 Ekim 2026 (PERŞEMBE) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.