BUSKİ, Orhangazi'de 8 Ekim'de 09.00-18.00 arası su kesintisi uygulayacak

BUSKİ, Orhangazi'de 8 Ekim'de 09.00-18.00 arası su kesintisi uygulayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BUSKİ, Orhangazi'de 8 Ekim 2026 Perşembe günü 09.00-18.00 arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden Yeniköy Mahallesi, Çalılık Mevkii, Gölpark Villaları Mevkii ile O37 AVM ve civarının etkileneceği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy Mahallesi, Çalılık Mevkii, Gölpark Villaları Mevkii ve O37 Avm ve civarında 08 Ekim 2026 (PERŞEMBE) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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