Büyükçekmece Belediyesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Çocuklara Eğitim Desteği Verecek - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Çocuklara Eğitim Desteği Verecek

Büyükçekmece Belediyesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Çocuklara Eğitim Desteği Verecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilçede okula yeni başlayan öğrencilere beslenme, okul kıyafeti, çanta, kalem kutusu, defter, boya, kalem, silgi gibi okul araç gereçleri dağıttı. Belediye, beslenme desteğini de devam ettireceğini açıkladı.

09.09.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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Büyükçekmece Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de çocuklara eğitim desteği vermeye devam edecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede okula yeni başlayan öğrencilere beslenme, okul kıyafeti, çanta, kalem kutusu, defter, boya, kalem, silgi gibi okul araç gereçleri dağıttı.

"Beslenme desteğimizi devam ettireceğiz"

Büyükçekmece Belediyesi'ne gelen öğrenci velilerini karşılayan ve çocuklarının ihtiyaçları konusunda bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, beslenmenin çocukların gelişimi ve eğitimi için en önemli mesele olduğunu belirterek, belediye tarafından yıllardır devam eden beslenme desteğinin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam edeceğini ifade etti. Başkan Akgün şöyle konuştu: "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize, ülkemize hayırlı olsun. Belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü bu sevgili çocuklarımıza okullu oldukları için bugünden itibaren hediye vererek onları okula özendirmek istemişler. Hoşuma gitti. Özellikle burada annelere seslenmek istiyorum. Eğitim yılı başladı. Bugünden itibaren çocuklarımız artık Haziran'ın 15'ine kadar okullarda olacaklar. Biz belediye olarak her türlü eğitim desteğini vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın en önemli konusu beslenmedir. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına beslenme desteğimizi devam ettireceğiz."

4 bin 500 öğrenciye beslenme, okul kıyafeti, kırtasiye yardımı ve burs verdiklerini belirten Başkan Akgün konuşmasını şöyle sürdürdü; "Buradaki çocuklarımızın hepsine beslenme desteği olması gerektiğini düşünüyorum ve buradan da talimat veriyorum arkadaşlarımıza. Okul araç gereçleri, eğitimde kullanacakları, okulda kullanacakları kaleminden defterine, boyamasından ne varsa eksiksiz vermeleri için arkadaşlarıma talimat verdim. Buradaki çocuklarımız ilkokula başlıyor. Daha büyük çocuklarınız varsa onların da okul başladıktan sonra tamamlayıcı kursları var. Okulda aldıkları dersleri bizim eğitim alanlarımızda yine öğretmenlerin eşliğinde tekrar ederek matematik, Türkçe, fen derslerini bizim eğitim kurumlarında, öğretmenlerimizden de alma imkanları var. Çocuklarınızı tamamlama kurslarına göndererek çocukların daha iyi öğrenmelerini sağlayın. Eğitimle ilgili çocukların ihtiyaçları olduğu takdirde arkadaşlarımıza bunları bildirin. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun çocuklarımıza. Haydi çocuklar artık okul vaktidir, hep beraber okula." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Çocuklara Eğitim Desteği Verecek - Son Dakika

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