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Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden - Son Dakika

Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden

08.01.2022 11:55
Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Gaziantep Akıllı Sağlıklı Teknolojik Engelsiz Kent (GASTEK) Projesi ödüle layık görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Gaziantep Akıllı Sağlıklı Teknolojik Engelsiz Kent (GASTEK) Projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı.

"Engelsiz Kent" hedefi için yenilikçi projeleri ile adından söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslar arası alanda adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç kalmadan tüm kentsel hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBB ortaklığında Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Büyükşehir, 196 proje arasında GASTEK projesi ile ödül kazandı. Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışma ödül töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Yerel yönetimlerde sağlık ve engellilik alanında yapılan ilk örnek proje olma özelliğini taşıyan ayrıca çarpan etkisiyle, çevre yerel yönetimler ve Türkiye'deki diğer yerel yönetimlere de iyi uygulama örneği olacak GASTEK, engellilerin hayatına artı değer katarken, akıllı şehir teknolojileri ile engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımını kolaylaştırarak farkındalığın artmasını hedefliyor.

Büyükşehir'in "Engelsiz Adımlar Defilesi" büyük ilgi gördü

Ödül töreninde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve genç engelli bireylerin katılımıyla hazırlanan "Engelsiz Adımlar Defilesi" yoğun ilgi topladı. Ödül töreninin ardından Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile belediye başkanları ve vekilleri aile fotoğrafı çekildi. Emine Erdoğan, engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden
Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden
Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'e bir ödül de GASTEK Projesi'nden - Son Dakika


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