Cam Sanatı Hamamboğazı Sokağında Yaşatılıyor

Yerel

Cam sanatı tarihi Hamamboğazı Sokağında yaşatılıyor

DENİZLİ - Denizli Buldan'ın tarihi Hamamboğazı Sokağında cam işleyen sanatçı Ayla Ermiş, unutulmaya yüz tutmuş sanatını sürdürmeye devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi Hamamboğazı sokağında cam işleme sanatçısı Ayla Ermiş mesleğini icra ediyor. Yöresel el dokumalarıyla ve Buldan beziyle ünlü Buldan'ın dokuma Pazar Sokağı olarak da bilinen Hamamboğazı sokağında cam işleme sanatı da yer aldı.

"Camın büyülü dünyasını insanlara tanıtmaya çalışıyorum"

Buldan'da cam işleme sanatını aktif halde altı yıldır sürdürdüğünü belirten Ayla Ermiş, "Bundan önceki dönemde Belediye bünyesinde hocalık yaptım. Şimdi de sanatın her türlüsünün icar edildiği Dokuma pazarında cam atölyemi kurdum. Ekim ayı itibariyle Halk Eğitim Merkezimizle birlikte kursiyerlerimizle birlikte eğitimlere başlayacağız. Atölyemde gelen misafirlerimize cam takı, kolye, biblo aksesuar, hediyelik eşyalarımı sergiliyorum. Atölyemde cam işleme sanatını yaparak kendilerine bilgiler aktarıyorum. Camın büyülü dünyasını insanlara tanıtmaya çalışıyorum" dedi.

"1200 derecelik bir ateşle cama istediğiniz şekli verebiliyorsunuz"

Camın üzerinde yaptığı işlemi adım adım anlatan cam işleme sanatçısı Ermiş, "Camın büyüsü çok farklıdır. Yaparken topraktan elde edilen camı, bal kıvamına getiriyoruz. Ortaya çok değişik eserler çıkabiliyor. Kafanızda tasarladığınız bir ürün başka bir şeye dönüşerek ortaya farklı bir eser çıkabiliyor. 1200 derecelik bir ateşle cama istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Buldan dokumanın başkenti, sanat Buldan'da hep var olmuştur. Ben de dokumamızla birlikte hem Buldan insanını hem de gelen misafirlerimize camın büyülü dünyasıyla tanıştırmak istiyorum. Yolu düşen herkesi sanatın kalbi olan Hamamboğazı Sokağımıza beklerim" diye konuştu.