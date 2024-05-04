Çameli Anadolu Lisesi Hayır Panayırında Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

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DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen hayır panayırında el emeğiyle hazırlanan stantları dolaşıp, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Çameli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen hayır panayırına, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan katıldı. Hayır panayırı boyunca öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı yiyeceklerin sergilendiği stantları Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Erikan'la dolaşan Başkan Arslan, ürünler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Başkan Arslan, öğrencilerin emeklerini ve özverilerini takdirle karşıladı. Onların bu güzel etkinlik için gösterdikleri çabayı görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca öğrencilere 'kolay gelsin' dileklerini ileterek, gelecekleri adına başarılar diledi. - DENİZLİ