Çameli Anadolu Lisesi Hayır Panayırında Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Çameli Anadolu Lisesi Hayır Panayırında Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Çameli Anadolu Lisesi Hayır Panayırında Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen hayır panayırında öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi ve öğrencilerden bilgi aldı.

04.05.2024 07:56  Güncelleme: 07:59
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DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen hayır panayırında el emeğiyle hazırlanan stantları dolaşıp, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Çameli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen hayır panayırına, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan katıldı. Hayır panayırı boyunca öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı yiyeceklerin sergilendiği stantları Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Erikan'la dolaşan Başkan Arslan, ürünler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Başkan Arslan, öğrencilerin emeklerini ve özverilerini takdirle karşıladı. Onların bu güzel etkinlik için gösterdikleri çabayı görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca öğrencilere 'kolay gelsin' dileklerini ileterek, gelecekleri adına başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çameli Anadolu Lisesi Hayır Panayırında Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Anadolu Lisesi Hayır Panayırında Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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