Çameli'de Atatürk Anmasında Coşku - Son Dakika
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Çameli'de Atatürk Anmasında Coşku

Çameli\'de Atatürk Anmasında Coşku

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen "Gölgen Yeter" adlı panorama gösterisi ilgiyle izlendi.

10.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen "Gölgen Yeter" adlı panorama gösterisi ilgiyle izlendi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Çameli Atatürk Ortaokulu'nun hazırladığı anma programı Çameli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelemizin aziz kahramanları ve şehitlerin manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Programa İlçe Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Sefaye Merve Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, İlçe Müftü Vekili Veli Cuma tarafından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimiz için dua edildi. Program "Gölgen Yeter" adlı panorama videosu ve Atatürk'ün hayatını anlatan oratoryo gösterisiyle program devam etti.

10 Kasım Haftası dolayısıyla Çameli ilçesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Sefaye Merve Orhan tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çameli'de Atatürk Anmasında Coşku - Son Dakika

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