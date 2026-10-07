Camiler özel öğrencilerle şenlendi: İlahiler söylendi, ezan okundu - Son Dakika
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Camiler özel öğrencilerle şenlendi: İlahiler söylendi, ezan okundu

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Camiler özel öğrencilerle şenlendi: İlahiler söylendi, ezan okundu
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ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, çeşitli etkinlikler ve gönül sohbeti gerçekleştirildi.

ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, çeşitli etkinlikler ve gönül sohbeti gerçekleştirildi.

Atakum İlçe Müftülüğü ile Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğinde, "Birlikte Gönüllere Dokunuyoruz" temasıyla "Cami ve Özel Öğrenci Buluşması" programı düzenlendi. Pelitköy TOKİ Camii'nde gerçekleştirilen programa Atakum Kaymakamlığı, Samsun İl Müftülüğü, Atakum İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, din görevlileri ve özel eğitim öğrencileri ile aileleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından "Engelli bireylerin ve ailelerinin cami hayatındaki yeri" ele alındı.

Özel eğitim öğrencileri için animasyon ve çeşitli eğlenceli etkinliklerin de düzenlendiği programda, engelli bireyler ve aileleriyle gönül sohbeti gerçekleştirildi. Program, katılımcılara yemek ikramında bulunulması ve öğle namazının kılınmasıyla sona erdi.

Programda, özel bireylerin cami ve toplum hayatına aktif katılımının önemine dikkat çekilirken, din görevlileri ile öğrencilerin bir araya gelmesinin gönül bağlarının güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Programda konuşan Samsun İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, "Sizin için yandım gibi görülen, sizin kurtuluşunuz olabilir. Başkalarına kayıp gibi görülen, bizim için aslında işaret fişeği olabilir. Cennete ulaşım vesilesi olabilir" dedi.

Atakum İlçe Müftüsü Cevat Erişti, "Devletimiz ilelebet var olsun. Toplumumuz her kesimini düşünüyor ve eğitim veriyor" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ise programda emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu'nun özel öğretim öğrencileri de katıldı.

Kaynak: İHA
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