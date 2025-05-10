Çamlıca Barajı'nda Sulama Denemeleri Başladı

Çamlıca Barajı çalışmalarında sulama tesisatı denemeler başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Çamlıca Barajı çalışmalarında sulama tesisatı denemeleri başladı.

Domaniç- Tavşanlı Karayolu yakınlarında ormanlık alanda yapılan denemelerde 50 metreye kadar yükselen suyu gören durup fotoğraf çektirdi. Şantiye şefi Osman Vegiz, sulama kanalımızın boru işlemini bitirdik vantuz bölgesinde testlerimizi yapıyoruz. Su yaklaşık 30 metre yükseldi. Tespitinin tamamladık ve vanalarımızı kapattık" dedi.

Köy muhtarı Numan Yaşar ise köyün sulama kanalını tamamladıklarını anlatırken, köye şelale sözümüzü de böylece yerine getirmiş olduk" diye konuştu.