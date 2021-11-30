Çan'da Dünya Şoförler Günü kutlandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı.

Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen anma programında, geçmişten günümüze vefat eden şoförler için mevlid-i şerif okunarak dualar edildi. Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin maddi desteği ve 25 adet kurban bağışı ile anma günü düzenlenerek yaklaşık 4 bin kişiye yemek ikram edildi. Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, " Geçmişte şoförlük mesleğini icra etmiş, Çan halkının en zor zamanında yanında olan ve bugün aramızda olmayan meslektaşlarımı saygı ve rahmet ile anıyorum. Çan Belediyesi menderes parkında ebediyete intikal etmiş şoför arkadaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz 4. geleneksel anma gününde bizi yalnız bırakmayan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'e, siyasi parti başkanlarımıza, STK başkanlarımıza ve Çan halkına teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE