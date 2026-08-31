Çan Kaymakamı, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi
Kaymakam Bülent Şimşek, köylerdeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, ilçeye bağlı Kocayayla, Bozguç, Bostandere ve Doğaca köyleri arasındaki devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Çanakkale İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında sürdürülen asfaltlama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Bülent Şimşek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların yürütüldüğü alanda görev yapan personel ve yetkililerle görüşen Kaymakam Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek asfaltlama çalışmalarının ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: İHA
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