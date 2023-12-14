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Çanakkale Belediyesi, Piri Reis Caddesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çanakkale Belediyesi, Piri Reis Caddesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi

Çanakkale Belediyesi, İl Trafik Komisyonu kararı gereğince Piri Reis Caddesi'nde çift yönlü olarak genel temizlik çalışması yaptı. Cadde üzerinde süpürge ve yıkama gibi detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının temizlik ve bakımları da yapıldı.

Çanakkale Belediyesi, Piri Reis Caddesi\'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi
14.12.2023 - 13:06,
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Çanakkale Belediyesi tarafından, İl Trafik Komisyonu kararı gereğince Piri Reis Caddesinin Donanma Kavşağından 116 Jandarma Kavşağına kadar olan kısmında çift yönlü olarak genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bakım ve temizlik çalışması için önceden yapılan duyurular çerçevesinde caddenin ilgili bölümü araç parklarına kapatıldı. Sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce cadde üzerinde süpürge ve yıkama başta olmak üzere detaylı temizlik gerçekleştirildi.

Ayrıca aynı gün, Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce de yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının genel temizlik ve bakımları yapıldı.

Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Trafik Komisyonu kararı gereğince detaylı temizlik ve bakım çalışmaları, belirlenen program dahilinde ana caddelerde duyurular yapılarak rutin olarak sürdürüleceği belirtilerek, vatandaşlara da bu çalışmaya park yasağına uyarak katkı verdikleri için teşekkür edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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