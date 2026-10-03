Çanakkale'de 11 KYK yurdunun yemekhaneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de 11 KYK yurdunun yemekhaneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Çanakkale\'de 11 KYK yurdunun yemekhaneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KYK'ya bağlı 11 yurt yemekhanesini merkez ve ilçelerde eş zamanlı denetledi. Denetimlerde depolama, soğuk zincir, son tüketim tarihi, pişirme, servis ve hijyen koşulları incelenerek öğrencilerin güvenilir gıdaya ulaşması hedeflendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğüne bağlı yurt yemekhanelerine eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde 11 KYK yurdunda eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde; gıdaların muhafaza ve depolama şartları, soğuk zincir şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi, servis şartları, personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen şartları kontrol edildi. Yemek üretim süreçleri yerinde incelenerek, yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyen kurallarına uygun çalışma imkanlarının sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimlere dair yapılan açıklamada, "Toplum sağlığının korunması ve güvenilir gıdanın tüketiciye ulaştırılması, muhtemel gıda kaynaklı risklerin önlenmesi ve öğrencilerin sağlıklı beslenme şartlarının desteklenmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 11 KYK yurdunun yemekhaneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
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