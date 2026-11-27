Çanakkale'de izinsiz nargile sunumu yapan işletmeler kontrollerde tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de belgesiz nargile sunan işletmeler yapılan denetimlerde belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrollerinin, yasa dışı nargile tütünlerine bağlı piyasa güvenliği ve toplum sağlığı riskini önlemeyi amaçladığı ifade edildi.
Çanakkale'de izinsiz nargile sunumu yapan işletmeler belirlendi.
Çanakkale'de, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi olmaksızın nargile sunumu gerçekleştiren işletmelerin tespit edilmesine yönelik olarak faaliyet gösteren işletmelerde denetimler yapıldı. Belgesiz sunum yapan işletmelerce tüketicilere verilen nargile tütünlerinin çoğunlukla yasa dışı olması nedeniyle piyasa güvenliği bakımından tehlike oluşturan bu durumun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla işletmelere yönelik kontroller sürüyor.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin paylaşımında, "Gıda ile ilgili her türlü şikayet ve sorun için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nı arayabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA
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