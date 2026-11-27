Çanakkale'de izinsiz nargile sunumu yapan işletmeler belirlendi.

Çanakkale'de, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi olmaksızın nargile sunumu gerçekleştiren işletmelerin tespit edilmesine yönelik olarak faaliyet gösteren işletmelerde denetimler yapıldı. Belgesiz sunum yapan işletmelerce tüketicilere verilen nargile tütünlerinin çoğunlukla yasa dışı olması nedeniyle piyasa güvenliği bakımından tehlike oluşturan bu durumun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla işletmelere yönelik kontroller sürüyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin paylaşımında, "Gıda ile ilgili her türlü şikayet ve sorun için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nı arayabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.