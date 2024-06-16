Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personelini ziyaret etti

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik için durmak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personeliyle bir araya gelerek onların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Canik Belediyesi Şantiyesi'nde ve belediyenin farklı hizmet birimlerinde görevlerini sürdüren belediye personelini ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"Canik için durmak bilmeden çalışıyoruz"

Büyük bir özveri ve titizlikle sürdürdükleri çalışmalardan dolayı belediye personeline teşekkür eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kıymetli ekip arkadaşlarımızla sevdamız Canik için birlik ve beraberlik içerisinde durmak bilmeden çalışıyoruz. Canik'imiz için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de, sahada olmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarıma, değerli ailelerine sağlık ve afiyet içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN