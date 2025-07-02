Canik Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize ulaşıma yönelik yeni yatırımlar kazandırıyor, ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ulaşıma yönelik yeni yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Yeni yollar açarak ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, kırsal mahallelerde beton yol yapım ve yol genişletme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Canik'te güvenli ve konforlu ulaşım için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde güvenli ve konforlu ulaşım seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" diye konuştu.

İlçeyi güvenli ve konforlu yollarla donatmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imize ulaşıma yönelik yeni yatırımlar kazandırıyor, ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmeyi sürdürüyoruz. Güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Açtığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağını genişletiyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde yol çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Ulaşıma yönelik yeni yatırımları ilçemize kazandırmaya, uzun ömürlü, sağlam ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN