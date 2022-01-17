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Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi - Son Dakika

Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi

17.01.2022 16:38

Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendiSAMSUN Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek'in hikayesini konu alan "Canım Dayım" sinema filmi özel çocuklarla birlikte izlendi.

Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi

SAMSUN Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek'in hikayesini konu alan "Canım Dayım" sinema filmi özel çocuklarla birlikte izlendi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz'ın üstlendiği, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve CityMall AVM'nin sponsor olduğu Canım Dayım filmi için bir özel eğitim kurumu öğrencisi özel çocuklar sinemaya götürüldü. Çocuklar, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile birlikte filmi izledi.

Filmin ilk yarısının ardından verilen arada açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Özel çocuklarımızla birlikte bu filmi izledik. Konsepti tamamen özel çocuklarımız üzerine kurulu bir film. Samsunumuzun yetiştirdiği Fuat Yılmaz isimli arkadaşımızın yönetmenliğinde çekilmiş. Yine Samsunumuzda muhtelif yerlerde ve özellikle Ayancık ilçesinde çekilen bir filmimiz. Yine bizim medarı iftiharımız Samsunspor'a vurgu yapan bir filmimiz. Bu manada dört tane özelliği aynı anda barındırıyor. Filmin de ilk yarısını izledik. Ne kadar güzel bir film olduğunu gördük. Temennimiz ülkemizde bu filmin görülmesi ve bu özel çocuklarımıza olan ilgi ve farkındalığın daha fazla oluşturulmasıdır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yavrularımızla beraber bugün filmin Samsun'daki ilk gösterimindeyiz. Hakikaten güzel çekilmiş de bir film. Senaryosuyla işleyiş tarzıyla farkındalık oluşturuyor. Hemen hemen her teması Samsun ile alakalı. Bu açıdan bizim için memnuniyet verici ve başarılı. Yönetmenine, tüm oyuncularına, set çalışanlarına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun gibi filmlerin örnek olmasını ve Samsun ile ilgili başka yapımları da beklediğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Bu filmin Samsun'da olması özel çocuklarımıza yönelik olması çok anlamlı. Bunların çoğalması, inşallah başka senaryoların da şehrimizde dile getirilir olmasını umut ediyorum. Filmi izledik. Gerçekten hem düşündüren hem duygulandıran bir film. Başka filmlerimizin de Samsun'da yapılmasını bekliyoruz inşallah" şeklinde konuştu.

Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi
Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi
Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi

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Zülkif Dağlı, Sinema Filmi, Samsun, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Canım Dayım filmi özel çocuklarla izlendi - Son Dakika


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