Çankırı\'da 100\'den fazla şehidin eşyaları müzede sergileniyor

Çankırı'da 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir başta olmak üzere 100'den fazla şehidin eşyaları müzede sergileniyor.

Çankırı'daki Şehitler Müzesi'nde sergilenen şehit eşyaları ziyaretçileri duygulandırıyor. Müzede, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halis Demir'in botları başta olmak üzere 100'den fazla şehide ait eşyalar sergileniyor. İlk olarak Çankırılı şehitlerin eşyalarının sergilenmeye başlanması ile kurulan müzeye, farklı şehirlerdeki şehitlerin eşyaları da ailelerinden teslim alınarak getirtildi.

"6 tane 15 Temmuz şehidimizin eşyaları da burada bulunmaktadır"

Müzenin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar, "Burada tüm şehitlerimizin eşyaları sergilenmektedir. Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı olan tek yerel müze burasıdır. Müzede sadece 15 Temmuz şehitlerimizin değil, diğer şehitlerimizin de eşyaları bulunmaktadır. Örneğin, Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'in eşyaları burada yer alıyor. Ömer Halisdemir'in, Semih Terzi'yi vurduğu sırada ayağında olan botları müzemizde sergilenmektedir. Özel harekat polisi Gülşah Güler'in ve Cennet Yiğit'in kişisel eşyaları ile üniformaları da burada yer almaktadır. Diğer şehitlerimizin üniformaları ile şehit oldukları esnada kullandıkları eşyalar da burada sergilenmektedir. Müzeyi gruplar, öğrenciler ve yerel halk ziyaret etmektedir. Şehir dışından gelen gruplar ve öğrenciler de müzeyi gezmektedir. Kahramanlıklarıyla tanınan şehir dışından şehitlerimizin ve Çankırılı kendi şehitlerimizin eşyalarının burada bulunması, ziyaretçilere oldukça duygusal anlar yaşatmaktadır" dedi. - ÇANKIRI