Çankırı\'da sosyal dönüşüme 19 milyon TL destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Çankırı'da toplam 19 milyon TL destek sağlanacak iki proje için sözleşme protokolleri imzalandı.

Çankırı'da dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirecek ve özel çocuklara nitelikli hizmet sunacak iki önemli sosyal proje Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçiriliyor. 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında KUZKA tarafından sağlanacak destekle hayata geçirilecek, toplam 19 milyon TL büyüklüğündeki Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi" ile Şabanözü Belediyesi'nin "Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje yararlanıcısı kurumlar arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan SOGEP projelerine sağlanacak desteğe ilişkin sözleşme protokolleri imzalandı. 18 aylık sürede tamamlanacak projeler ile Çankırı'da sosyal kapsayıcılığın, istihdamın ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Engelliler, serada sebze ve meyve üretecek

KUZKA desteğiyle, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplam bütçesi 7 Milyon TL olan "Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi" projesi kapsamında, huzurevi kampüsünde sera ve uygulama kafeteryası kurulacak. Dezavantajlı bireylerin üretime katılımını, sosyal entegrasyonlarını, mesleki becerilerini ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, serada topraklı tarım yöntemiyle sebze, meyve ve kültür mantarı üretimi yapılacak. Üretilen ürünler uygulama kafeteryasında halkın erişimine açık biçimde satışa sunulacak.

Proje ile engelli bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özgüven kazanmaları ve ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. 18 ay sürecek proje kapsamında 4 bin dezavantajlı bireyin rehabilitasyonu, 8 bin kişinin faaliyetlerden yararlanması ve engelli bireylerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Şabanözü'nde engelli ve ailelerine hizmet verilecek

Şabanözü ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, KUZKA desteğiyle hayata geçirilecek 12 Milyon TL bütçeli "Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi" projesi ise özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek. Merkezde, engellilere yönelik, özel eğitim sınıfları, terapi ve duyusal entegrasyon alanları ile aile danışmanlığı birimleri yer alacak. Ayrıca çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla, el sanatları, müzik, resim ve spor gibi alanlarda atölyeler bulunacak. Proje ile engelli bireylerin eğitiminin yanı sıra ailelere de danışmanlık hizmetleriyle bütüncül bir yaklaşım sunulması hedefleniyor.

Çankırı'da sosyal dönüşüme yönelik hayata geçirilecek iki projenin, TR82 Bölgesi'nde sosyal yaşamı güçlendirmenin yanı sıra dezavantajlı bireylerin üretken ve bağımsız bir yaşam sürmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - ÇANKIRI