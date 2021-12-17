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Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

17.12.2021 00:09

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Çankırı'da mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nda kar yağışı 10 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü
Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü
Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü
Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

Çankırı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika
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