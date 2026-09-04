Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelli bireyler renkli bir gün geçirdi
Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelli bireyler için düzenlenen etkinliklerde konser, halk oyunları, boyama, balon gösterileri ve yemek tadımları yapıldı. Katılımcılar, özgüvenlerini artıran ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan bu renkli günde doyasıya eğlendi.
Çankırı'da engelli bireyler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.
Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelli bireylerin özgüvenini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Konser, halk oyunları, boyama çalışmaları, balon gösterileri ve yöresel yemek tadımları gibi çeşitli etkinliklerde bir araya gelen bireyler, doyasıya eğlenerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Kaynak: İHA
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