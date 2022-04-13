'Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır' - Son Dakika
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'Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır'

13.04.2022 15:05
'Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır'

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, C¸ars¸amba I·lc¸e Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik'i makamında ziyaret etti.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, C¸ars¸amba I·lc¸e Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Özdemir, dernek olarak, jandarma ile ortak proje yürütmeye hazır oldukları mesajını verdi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı makamında gerc¸ekles¸en, C¸ars¸amba'nın tarihi ve kültürel yapısına dair konuların istis¸are edildigˆi ziyarete, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Sercan Yaşar, Ömer Bir, Eyüp Aslan ve Dernek Üyesi Muhammet Ali Torun katıldı.

"Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır"

Ziyarette, ilçeye katkı sağlayacak ortak projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Özdemir, Çelik'e yeni dernek yönetiminin Samsun ve Çarşamba'da gerçekleştireceği çalışmaların, Çarşamba'ya ve Samsun'a sunacağı katkılardan bahsetti. Özdemir, "Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği olarak göreve geldiği günden itibaren ilçemizin güvenliğini ve huzurunu sağlayan komutanımıza ilçemize sağladığı katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Dernek yönetiminin gerçekleştireceği yeni projelerde Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile istişare içerisinde olmaktan onur duyarız" dedi.

I·lc¸e Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, C¸ars¸amba'nın tarihi ve kültürel konularının gu"ndeme alındıgˆı go"ru"s¸me sonrasında Başkan Özdemir ve dernek yönetimine kıymetli ziyaretlerinden ötürü tes¸ekku"r etti.

Görüşme sonrasında Özdemir, Çelik'i ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği hizmet binasında ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. - SAMSUN

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Kemal Çelik, Çarşamba, Jandarma, Binbaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır' - Son Dakika


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